Евгений Булойчик возглавил Белорусскую федерацию футбола

87 делегатов единогласно проголосовали за единственную кандидатуру на момент выборов, так как генеральный директор минского «Динамо» Андрей Толмач и заместитель председателя АБФФ Андрей Василевич свои заявки сняли. Новый глава федерации обозначил приоритетные направления в развитии белорусского футбола, подчеркнув, что положительного результата возможно добиться только при хорошем и слаженным коллективе.

Евгений Булойчик, председатель ассоциации «Белорусская федерация футбола»:

У меня очень хорошее отношение с Андреем Валерьевичем. Мне близок его подход, как и Андрея Владимировича. И, безусловно, их опыт, их знания, их подходы я буду обязательно учитывать в своей работе. У нас в основном население будет оценивать по нашей национальной сборной, но ставить непосредственно ставку на это абсолютно неправильно. Важно развивать массовый футбол в первую очередь. Я скажу, что у нас сегодня в стране в спортивных школах занимается 20 тысяч человек, а учащихся в учреждениях образования более миллиона, то есть менее 2 %. Мы должны, конечно, увеличивать массовость.

Евгений Булойчик высоко оценил работу своего предшественника Николая Шерстнева и подчеркнул, что два года назад так же участвовал в избирательной компании и выдвигал свою кандидатуру на пост председателя АБФФ, но взял самоотвод, так как считал Николая Николаевича очень сильным специалистом.