Ситуация в Украине, практически по всем направлениям, остается напряженной и очень стремительно развивается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россия продолжает специальную военную операцию. В связи с этим Владимир Зеленский ввел в стране военное положение. Сейчас Москва и Киев обсуждают условия, на которых будут готовы сесть за стол переговоров.

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