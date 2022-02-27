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Москва и Киев обсуждают условия, на которых будут готовы сесть за стол переговоров

27 февраля 2022 05:03
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Ситуация в Украине, практически по всем направлениям, остается напряженной и очень стремительно развивается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россия продолжает специальную военную операцию. В связи с этим Владимир Зеленский ввел в стране военное положение. Сейчас Москва и Киев обсуждают условия, на которых будут готовы сесть за стол переговоров.

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# Международная политика # Владимир Зеленский # Владимир Путин

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