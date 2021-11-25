Моравецкий: мы имеем приготовленную эскалационную ступеньку в отношении Беларуси, но мы не хотим этого делать

Польша не хочет вводить новые санкции против Беларуси из-за приграничного кризиса. О том, что Варшава намерена мирно разрешить эту ситуацию, заявил премьер страны Матеуш Моравецкий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши:

Конфликт никогда не является хорошим решением. Мы не хотим конфликта. Мы хотим жить в мире. Мы хотим искать решения, хотим предотвратить эскалацию. Мы имеем приготовленную эскалационную ступеньку в отношении Беларуси – закрытие очередных пунктов пропуска, закрытие торговли, но мы не хотим этого делать. Мы не хотим довести до деэскалации.

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