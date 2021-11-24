Путин: намерение ввести очередные антибелорусские санкции контрпродуктивно

Президент России и глава Евросовета обсудили по телефону ситуацию на границе Беларуси со странами ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Владимиром Путиным и Шарлем Мишелем акцентирована важность скорейшего разрешения миграционного кризиса на основе норм международного гуманитарного права.

При обсуждении ситуации на границах Беларуси со странами ЕС с обеих сторон подтверждена целесообразность налаживания системного взаимодействия Евросоюза с Минском, как это было условлено в телефонных контактах Александра Лукашенко с Ангелой Меркель. В этом контексте Владимир Путин отметил контрпродуктивность намерений европейских государств ввести очередные антибелорусские санкции.