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Путин: намерение ввести очередные антибелорусские санкции контрпродуктивно

24 ноября 2021 19:10
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Президент России и глава Евросовета обсудили по телефону ситуацию на границе Беларуси со странами ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Владимиром Путиным и Шарлем Мишелем акцентирована важность скорейшего разрешения миграционного кризиса на основе норм международного гуманитарного права.  

Путин: намерение ввести очередные антибелорусские санкции контрпродуктивно-1

При обсуждении ситуации на границах Беларуси со странами ЕС с обеих сторон подтверждена целесообразность налаживания системного взаимодействия Евросоюза с Минском, как это было условлено в телефонных контактах Александра Лукашенко с Ангелой Меркель. В этом контексте Владимир Путин отметил контрпродуктивность намерений европейских государств ввести очередные антибелорусские санкции.  

# Международная политика # Владимир Путин # Шарль Мишель # Фотофакт

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