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Беженец в ТЛЦ: останемся здесь, пока Польша не даст нам попасть в ЕС. Если они хотят убить нас, то им придётся убить нас всех

24 ноября 2021 19:26
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Новости Беларуси. Еще один день в лагере беженцев, в котором наша страна оказывает помощь людям, чьи жизни зависят от решения Европы. На границе круглосуточно работают съемочные группы СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа».  

Беженец в ТЛЦ: останемся здесь, пока Польша не даст нам попасть в ЕС. Если они хотят убить нас, то им придётся убить нас всех-1

Константин Герцев, корреспондент:  
Беженцы продолжают делиться с нами их историями, их судьбами. Вот что мы готовы показать вам сегодня.  

Беженец в ТЛЦ: останемся здесь, пока Польша не даст нам попасть в ЕС. Если они хотят убить нас, то им придётся убить нас всех-4

Здесь ситуация хорошая, у нас есть еда, вода, здесь тепло, намного лучше, чем в лесу, я вижу, что Президент Беларуси заботится о нас, мы останемся здесь, пока Польша не даст нам возможность попасть в Евросоюз. Мы не можем вернуться домой. Если они хотят убить нас, то им придется убить нас всех.  

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Азаренок: и вы еще ролики снимаете, как ваши детки вас встречают. А если бы их травили пестицидами, как этих малышей?  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Константин Герцев # Александр Лукашенко # Фотофакт

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