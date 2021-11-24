Беженец в ТЛЦ: останемся здесь, пока Польша не даст нам попасть в ЕС. Если они хотят убить нас, то им придётся убить нас всех

Новости Беларуси. Еще один день в лагере беженцев, в котором наша страна оказывает помощь людям, чьи жизни зависят от решения Европы. На границе круглосуточно работают съемочные группы СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа».

Константин Герцев, корреспондент: Беженцы продолжают делиться с нами их историями, их судьбами. Вот что мы готовы показать вам сегодня.

Здесь ситуация хорошая, у нас есть еда, вода, здесь тепло, намного лучше, чем в лесу, я вижу, что Президент Беларуси заботится о нас, мы останемся здесь, пока Польша не даст нам возможность попасть в Евросоюз. Мы не можем вернуться домой. Если они хотят убить нас, то им придется убить нас всех.

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Азаренок: и вы еще ролики снимаете, как ваши детки вас встречают. А если бы их травили пестицидами, как этих малышей?