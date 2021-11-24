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Польская активистка: умерших от истощения и холода беженцев кто-то из приближённых к властям должен тихо похоронить

24 ноября 2021 19:54
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Новости Польши. Польская лесная стража тайно хоронит тела беженцев. С таким заявлением выступила польский общественный деятель Данута Куронь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Польская активистка: умерших от истощения и холода беженцев кто-то из приближённых к властям должен тихо похоронить-1

Данута Куронь, польский общественный деятель:  
Тела женщин, мужчин и детей, умерших от истощения и холода, кто-то из приближенных к властям должен найти в зоне и тихо, без свидетелей, «припрятать». Это может быть настоящей причиной мобилизации лесной охраны на польско-белорусской границе.  

Польская активистка: умерших от истощения и холода беженцев кто-то из приближённых к властям должен тихо похоронить-4

По мнению общественницы, с польской стороны совершаются преступления против человечности, а исполнителями политики польского государства в отношении беженцев являются офицеры пограничной службы.  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Данута Куронь # Фотофакт

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