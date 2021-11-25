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В Испании из-за острого энергетического кризиса запустили уже закрытую угольную электростанцию

25 ноября 2021 07:21
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Новости Испании. В Испании острый энергетический кризис заставил вновь запустить уже закрытую угольную электростанцию. Это решение может дорого обойтись стране, так как идет в разрез с политикой ЕС по переходу на зеленую энергетику и сокращение вредных выбросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Испании из-за острого энергетического кризиса запустили уже закрытую угольную электростанцию-1

Но у Испании нет иного выхода. Наступившие холода заставили людей включить отопление, что вызвало резкий спрос на электроэнергию. А ее брать уже практически негде. Гидроэлектростанции почти не работают из-за низкого уровня воды в реках. И без того тяжелую ситуацию осложняет выросшая цена на газ. Его покупка может оставить в бюджете огромную дыру, которую нечем будет закрыть.  

Поэтому испанским властям не остается ничего иного, как открывать забытые угольные станции. Страх остаться зимой без тепла и света оказался сильнее страха получить от ЕС штрафы за вредные выбросы.  

# Электроснабжение # Фотофакт

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