Прямой эфир

Правозащитная организация Human Rights Watch призвала Польшу прекратить насилие над беженцами

24 ноября 2021 15:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Правозащитная организация призвала Польшу прекратить насилие над беженцами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Правозащитная организация Human Rights Watch призвала Польшу прекратить насилие над беженцами-1

Human Rights Watch:  
Польские власти должны немедленно прекратить коллективную депортацию беженцев в Беларусь и любые злоупотребления со стороны польских властей в отношении иностранцев. Правительство Польши должно немедленно открыть гуманитарным и общественным организациям доступ на территорию, которая в настоящее время ограничена чрезвычайным положением, в целях спасения жизней. Журналистам и другим наблюдателям также должен быть открыт доступ. ЕС должен оказать давление на Польшу, чтобы облегчить гуманитарный доступ на ее стороне границы, и рассмотреть вопрос о временном механизме переселения, чтобы люди, прибывающие на территорию Польши, могли быть временно перемещены в другие места в ЕС для справедливой оценки их потребностей в защите.  

Правозащитная организация Human Rights Watch призвала Польшу прекратить насилие над беженцами-4

Также, согласно докладу организации, польские пограничники при депортации некоторых людей в Беларусь разлучали членов семей, детей и родителей. Кроме того, правозащитники призвали Польшу расследовать случаи насилия и краж, отменить режим ЧП и предоставить беженцам возможность подать заявление на получение убежища.  

# Беженцы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Польская полиция задержала женщину, которая нелегально перевозила пятерых беженцев
24 ноября 2021 15:02

Польская полиция задержала женщину, которая нелегально перевозила пятерых беженцев

В Афинах уже зажгли рождественскую ель. Мэр объяснил, почему так рано
24 ноября 2021 14:59

В Афинах уже зажгли рождественскую ель. Мэр объяснил, почему так рано

ВОЗ: число умерших от коронавируса в Европе может превысить 2 млн к марту 2022 года
24 ноября 2021 09:53

ВОЗ: число умерших от коронавируса в Европе может превысить 2 млн к марту 2022 года