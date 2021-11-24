Правозащитная организация Human Rights Watch призвала Польшу прекратить насилие над беженцами

Правозащитная организация призвала Польшу прекратить насилие над беженцами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Правозащитная организация призвала Польшу прекратить насилие над беженцами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Human Rights Watch:
Польские власти должны немедленно прекратить коллективную депортацию беженцев в Беларусь и любые злоупотребления со стороны польских властей в отношении иностранцев. Правительство Польши должно немедленно открыть гуманитарным и общественным организациям доступ на территорию, которая в настоящее время ограничена чрезвычайным положением, в целях спасения жизней. Журналистам и другим наблюдателям также должен быть открыт доступ. ЕС должен оказать давление на Польшу, чтобы облегчить гуманитарный доступ на ее стороне границы, и рассмотреть вопрос о временном механизме переселения, чтобы люди, прибывающие на территорию Польши, могли быть временно перемещены в другие места в ЕС для справедливой оценки их потребностей в защите.
Также, согласно докладу организации, польские пограничники при депортации некоторых людей в Беларусь разлучали членов семей, детей и родителей. Кроме того, правозащитники призвали Польшу расследовать случаи насилия и краж, отменить режим ЧП и предоставить беженцам возможность подать заявление на получение убежища.