«Молока мне надо деткам». Российская армия оказывает помощь людям в пострадавших районах Украины
Ситуация в Украине. Силы ДНР и ЛНР продолжают освобождение своих территорий при поддержке российской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обстрелы со стороны ВСУ не прекращаются. За последние сутки украинские войска открывали огонь по территории ДНР около 20 раз. Они использовали более 250 единиц боеприпасов. На территории ЛНР из-за обстрелов был полностью разрушен жилой дом, а еще три повреждены.
Российская армия продолжает специальную военную операцию. Ударом высокоточного оружия уничтожен полевой командный пункт украинских войск. На фоне боевых действий гуманитарная ситуация в Украине остается тяжелой. В непростых условиях российская армия продолжает доставлять помощь в пострадавшие районы. Солдаты раздают еду, питьевую воду, медикаменты и теплую одежду.
– Пожалуйста, молока мне надо деткам. Пожалуйста, сахара нет, молока.
– А что с пенсиями? Расскажите.
– Пенсия? Пенсии нет. Вот, стою, очередь – 597-я. Не могу получить ни пенсию, ничего.