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«Молока мне надо деткам». Российская армия оказывает помощь людям в пострадавших районах Украины

13 марта 2022 07:37
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Ситуация в Украине. Силы ДНР и ЛНР продолжают освобождение своих территорий при поддержке российской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обстрелы со стороны ВСУ не прекращаются. За последние сутки украинские войска открывали огонь по территории ДНР около 20 раз. Они использовали более 250 единиц боеприпасов. На территории ЛНР из-за обстрелов был полностью разрушен жилой дом, а еще три повреждены.

«Молока мне надо деткам». Российская армия оказывает помощь людям в пострадавших районах Украины-1

Российская армия продолжает специальную военную операцию. Ударом высокоточного оружия уничтожен полевой командный пункт украинских войск. На фоне боевых действий гуманитарная ситуация в Украине остается тяжелой. В непростых условиях российская армия продолжает доставлять помощь в пострадавшие районы. Солдаты раздают еду, питьевую воду, медикаменты и теплую одежду.

«Молока мне надо деткам». Российская армия оказывает помощь людям в пострадавших районах Украины-4

– Пожалуйста, молока мне надо деткам. Пожалуйста, сахара нет, молока.
– А что с пенсиями? Расскажите.
– Пенсия? Пенсии нет. Вот, стою, очередь – 597-я. Не могу получить ни пенсию, ничего.

«Молока мне надо деткам». Российская армия оказывает помощь людям в пострадавших районах Украины-7

Мирным жителям из зоны конфликта помогает эвакуироваться российская армия. За последние сутки по гуманитарным коридорам из Мариуполя и других населенных пунктов смогли выйти около ста человек, включая 20 детей.

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# Международная политика # Фотофакт

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