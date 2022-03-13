«Молока мне надо деткам». Российская армия оказывает помощь людям в пострадавших районах Украины

Ситуация в Украине. Силы ДНР и ЛНР продолжают освобождение своих территорий при поддержке российской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обстрелы со стороны ВСУ не прекращаются. За последние сутки украинские войска открывали огонь по территории ДНР около 20 раз. Они использовали более 250 единиц боеприпасов. На территории ЛНР из-за обстрелов был полностью разрушен жилой дом, а еще три повреждены.