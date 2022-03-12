В Париже +12°C, в Москве +3°C. Погода в Европе на неделю с 14 по 20 марта

В Париже синоптики прогнозируют преимущественно дождливую погоду, столбик термометра здесь покажет +12 °С, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене ожидается до +10 °С, при этом ясная, без осадков погода. В Риме будет облачно с прояснениями и до +15 °С. В Мадриде переменная облачность и осадки в виде дождя, воздух днем прогреется до +14 °С.

В столице Болгарии столбик термометра покажет +6 °С, ожидается ясная с переменной облачностью погода. В Анкаре всего +1 °С, синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно ясную, без осадков погоду. В Афинах +9 °С, также переменная облачность и без осадков.

Значительно холоднее в Прибалтике. В Риге обещают переменную облачность, осадков не ожидается, столбик термометра в дневное время суток покажет +6 °С. В Вильнюсе +6 °С и переменная облачность, осадков не ожидается. В Варшаве будет ясная и без осадков погода, воздух прогреется до +8 °С.