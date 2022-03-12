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В Париже +12°C, в Москве +3°C. Погода в Европе на неделю с 14 по 20 марта

12 марта 2022 15:57
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В Париже синоптики прогнозируют преимущественно дождливую погоду, столбик термометра здесь покажет +12 °С, рассказали в программе «Плюс-минус».  В Вене ожидается до +10 °С, при этом ясная, без осадков погода. В Риме будет облачно с прояснениями и до +15 °С. В Мадриде переменная облачность и осадки в виде дождя, воздух днем прогреется до +14 °С.  

В Париже +12°C, в Москве +3°C. Погода в Европе на неделю с 14 по 20 марта-1

В столице Болгарии столбик термометра покажет +6 °С, ожидается ясная с переменной облачностью погода. В Анкаре всего +1 °С, синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно ясную, без осадков погоду. В Афинах +9 °С, также переменная облачность и без осадков.  

В Париже +12°C, в Москве +3°C. Погода в Европе на неделю с 14 по 20 марта-4

Значительно холоднее в Прибалтике. В Риге обещают переменную облачность, осадков не ожидается, столбик термометра в дневное время суток покажет +6 °С. В Вильнюсе +6 °С и переменная облачность, осадков не ожидается. В Варшаве будет ясная и без осадков погода, воздух прогреется до +8 °С.  

В Париже +12°C, в Москве +3°C. Погода в Европе на неделю с 14 по 20 марта-7

В Киеве синоптики обещают пасмурную погоду без существенных осадков и +1 °С. В Москве температура воздуха поднимется до +3 °С, осадков не предвидится, там синоптики прогнозируют ясную погоду.  

Потеплеет до +11°С. Прогноз синоптиков по областям Беларуси на неделю с 14 по 20 марта.

# Погода # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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