Очереди, жильё, продукты. Как повлиял рост цен на топливо в США?

Новости США. «Новый день – новый рекорд стоимости бензина». Такими словами свой репортаж начала журналистка из США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Согласно данным, средняя цена на топливо снова выросла за ночь, находясь теперь на отметке более чем в 4,35 доллара. Это на 59 центов выше, чем неделей ранее.

В итоге длинные очереди на заправках – люди покупают впрок, заполняя все емкости. И все это на фоне ошеломляющих размеров инфляции, достигшей почти 8 %. А это, между прочим, рекорд за последние 40 лет. Топливо, жилье, продукты – наиболее пострадавшие отрасли. И в будущем весьма мрачные прогнозы. Ведь этот прыжок цен на топливо еще не попал в нынешние показатели инфляции. А увеличение стоимости дизтоплива, которое используют для заправки грузовиков, доставляющих продукцию через всю страну, вознесет цены на товары еще выше.