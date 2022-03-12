Президент Сербии заявил, что страна не будет вступать в НАТО

Новости Сербии. Сербия не станет вступать в НАТО, бомбардировки Североатлантического альянса 1999 года были агрессией на страну, заявил президент Сербии Александр Вучич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Вучич, президент Сербии:

Наши противники говорят, что мы должны вступить в НАТО. А мой ответ им – мы в НАТО не должны вступать, потому что у нас есть своя армия, которая защищает нашу землю и небо. Недалеко отсюда они убили Милицу Ракич (девочка 2,5 лет, погибла при бомбардировках). Скоро мы отметим годовщину агрессии и не будем сомневаться – назовем ее агрессией, а не интервенцией или кампанией.

Это заявил сербский лидер на предвыборной встрече в поселке Бусие, где живут беженцы из Сербской Краины в Хорватии.