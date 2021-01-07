«Минский ОМОН по сравнению с бравыми копами – это клуб джентльменов». Григорий Азарёнок о протестах в США

Реакция мирового сообщества на события в Соединенных Штатах была не то чтобы не предсказуемой, но крайне удивительной. Они самым решительным образом осудили протесты и беспорядки, в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, что в случае с Беларусью позиция и риторика западных держав кардинально отличается. Григорий Азаренок продолжит. Григорий Азаренок, корреспондент:

Чудеса демократии мы имели возможность наблюдать в эту ночь. И это вам не вечерние дворовые марши кучки невероятных. В США штурмовали Капитолий.

Правоохранители действовали максимально жестко. Минский ОМОН по сравнению с бравыми копами – это клуб джентльменов. Было применено оружие. Четыре человека погибли.

Но что пишет самый объективный и неполживый Степка из Варшавы... Несколько полицейских пострадали при беспорядках в Вашингтоне, как минимум один госпитализирован. В это время соседние штаты Виргиния и Мэриленд отправляют военных на помощь Капитолию. Трамп пообещал беспрепятственно передать власть Байдену 20 января

Григорий Азаренок:

И тут стоит только в недоумении развести руками. А где же лошки-петушки, каратели, фашисты? Где же координация? Где инструкции по сцепкам? Где деанон полицейских и слитые личные данные? Уже классическая фраза – это другое? Лицемерию нет предела. Но не только у него одного. Эммануэль Макрон, президент Франции:

То, что произошло сегодня в Вашингтоне, определенно не американское. Мы верим в силу наших демократий. Мы верим в силу американской демократии.

Заявление Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ):

Ни подстрекательство к насилию, ни само насилие не имеют места в демократическом процессе. Наблюдая за все более тревожными событиями, разворачивающимися в столице Соединенных Штатов после ноябрьских всеобщих выборов, БДИПЧ выражает озабоченность по поводу целостности демократического процесса и призывает все стороны соблюдать принципы демократии и верховенства закона. Сторонники Трампа захватили Капитолий. В результате беспорядков погибли четыре человека

Григорий Азаренок:

Вот так: штурм Капитолия в США – это удар по демократии. А грубые действия полицейских – это защита демократии. Но самый шикарный перл выдал бывший посол США в России Майкл Макфол. Майкл Макфол, бывший посол США в России:

Идиоты, сравнивающие храбрых демократических демонстрантов в Беларуси с этими беззаконными самодержавными головорезами в Капитолии, я заблокирую вас!

Григорий Азаренок:

Но и это еще не верх цинизма. Многим открытым сторонникам нашего Президента сейчас удаляют аккаунты в соцсетях. Так вот, нашу компанию пополнил Дональд Трамп. Ему заблокировали все способы общения с аудиторией. И только не перепутайте: там – демократия, а у нас – диктатура. Григорий Азаренок:

С невиданной жестокостью Капитолий был зачищен. Сегодня конгрессмены подтвердили победу Байдена на выборах, в честность которых не верит, наверное, ни один человек в мире. Но ООН не собирает срочного совещания. Послы западных держав не несут цветы на места гибели людей. Все тихо и покорно соглашаются. Похоже, что Америка никогда больше не будет great again. И только мы можем ей помочь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я обещаю вам, что через два года Минск станет столицей Соединенных Штатов Америки. The match. Какие перспективы даст Беларуси легкоатлетический матч Европа – США Григорий Азаренок:

Похоже, это время не за горами. Кризис демократии и полный правовой дефолт в США перерастают в глобальную проблему для всего человечества.