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В Иране впервые ударил по Израилю ракетой Kheibar после атак США

22 июня 2025 15:53
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В Иране впервые ударил по Израилю ракетой Kheibar после атак США-0

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные войска ВС Ирана) сообщили о первом использовании баллистической ракеты Kheibar Shekan в ходе раннего утреннего удара по Израилю. Об этом пишет РИА Новости.

Было выпущено около 40 ракет различных типов.

Ранее США нанесли воздушные удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Президент США Дональд Трамп отметил, что целью атаки было ограничение ядерной программы Ирана, которая, по его мнению, теперь значительно ослаблена.

Иран отрицал наличие военной составляющей в своем атомном проекте и заявил о праве на самооборону.

Фото: pixabay

# Международная политика

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