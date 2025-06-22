В Иране впервые ударил по Израилю ракетой Kheibar после атак США

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные войска ВС Ирана) сообщили о первом использовании баллистической ракеты Kheibar Shekan в ходе раннего утреннего удара по Израилю. Об этом пишет РИА Новости.

Было выпущено около 40 ракет различных типов.

Ранее США нанесли воздушные удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Президент США Дональд Трамп отметил, что целью атаки было ограничение ядерной программы Ирана, которая, по его мнению, теперь значительно ослаблена.

Иран отрицал наличие военной составляющей в своем атомном проекте и заявил о праве на самооборону.