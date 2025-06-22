Борис Титов, специальный представитель президента России, предсказывает постепенную отмену антироссийских санкций в связи с изменением динамики мировой экономической конъюнктуры. Об этом пишет ТАСС.

В числе факторов, способствующих такой вероятности, он отмечает стабильность экономики России и экономическую стагнацию в Европе. Титов отмечает зависимость Европы от финансовой поддержки США, которая уменьшается, и предполагает, что глобальный Юг будет играть более важную роль в новом мировом порядке.

Он выделяет долговую нагрузку США как значительную угрозу стабильности и подчеркивает, что процесс перехода будет происходить постепенно.

Оптимизм Титова базируется на убеждении, что экономические связи с Европой и концепция единого пространства, простирающегося от Португалии до Дальнего Востока, остаются актуальными в этих меняющихся обстоятельствах.