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Титов: санкции против РФ будут отменены из-за положения дел в мире

22 июня 2025 15:49
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Титов: санкции против РФ будут отменены из-за положения дел в мире-0

Борис Титов, специальный представитель президента России, предсказывает постепенную отмену антироссийских санкций в связи с изменением динамики мировой экономической конъюнктуры. Об этом пишет ТАСС.

В числе факторов, способствующих такой вероятности, он отмечает стабильность экономики России и экономическую стагнацию в Европе. Титов отмечает зависимость Европы от финансовой поддержки США, которая уменьшается, и предполагает, что глобальный Юг будет играть более важную роль в новом мировом порядке.

Он выделяет долговую нагрузку США как значительную угрозу стабильности и подчеркивает, что процесс перехода будет происходить постепенно. 

Оптимизм Титова базируется на убеждении, что экономические связи с Европой и концепция единого пространства, простирающегося от Португалии до Дальнего Востока, остаются актуальными в этих меняющихся обстоятельствах.

Фото: pixabay

# Международная политика

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