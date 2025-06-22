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NBС: В администрации Трампа готовятся к ответному удару Ирана

22 июня 2025 15:33
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NBС: В администрации Трампа готовятся к ответному удару Ирана-0

В администрации президента США Дональда Трампа идет подготовка к возможному нападению Ирана на американские объекты в течение ближайших двух дней. Пока неясно, какая цель может быть выбрана. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на NBC.

Ранее уже сообщалось, что Иран при необходимости может ударить по базам США на Ближнем Востоке, однако на данный момент прямых признаков такой атаки нет.

Тем временем Трамп объявил об успешной атаке США на три иранских ядерных объекта – Фордо, Натанз и Исфахан – и призвал Тегеран отказаться от эскалации конфликта. 

Израиль наносит каждодневные удары по территории Ирана с 13 июня, заявляя о своей цели разрушить его ракетную и ядерную инфраструктуру.

Фото: pixabay

# Международная политика

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