Трамп пообещал беспрепятственно передать власть Байдену 20 января

Новости США. Штурм Капитолия, погибшие и раненые – так Конгресс утверждал Джо Байдена на пост 46-го президента. Его заседание удалось возобновить только ночью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перед началом обсуждения в знак протеста у Капитолия собралась многотысячная толпа сторонников Дональда Трампа. На штурм разъяренная толпа пошла по команде. Полиция отражала попытку осады светошумовыми гранатами и слезоточивым газом. Однако часть протестующих сумела прорваться внутрь. Конгрессменов пришлось срочно эвакуировать. Внутри здания начались ожесточенные столкновения и погромы.

Сторонники Трампа захватили Капитолий. В результате беспорядков погибли четыре человека

Охранники не могли справиться с толпой и бежали в страхе, теряя дубинки. Тем временем протестующие устроили настоящий беспредел – били стекла, закидывали ноги на стол, копались в документах, проверяли электронную почту конгрессменов. В ходе беспорядков погибли четыре человека. Как минимум один – от огнестрельных ранений.