Медведев: Трамп-миротворец начал новую войну для США из-за удара по Ирану

Вслед за ударами США по иранским ядерным объектам российский зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев подверг критике президента США Дональда Трампа за инициирование новой войны, несмотря на то, что он позиционирует себя как «миротворца». Об этом пишет РИА Новости.

По словам Трампа, цель операции – ограничить ядерный потенциал Ирана и оказать давление на Тегеран, чтобы он прекратил конфликт или столкнулся с тяжелыми последствиями.

Иран упреждающе эвакуировал свой объект в Фордо и подтвердил, что нанесенные удары не остановят прогресс ядерной программы. На международной арене действия США вызвали резкую критику: генеральный секретарь ООН и министр иностранных дел Кубы назвали их угрозой миру и преступными, соответственно. В Конгрессе США развернулись дебаты о правомерности операции, в том числе обсуждался вопрос о возможном импичменте.

Иран и Международное агентство по атомной энергии отрицают наличие военного замысла в ядерной программе, что было подтверждено выводами российских и американских спецслужб об отсутствии доказательств разработки ядерного оружия.