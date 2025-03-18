В Европе по-прежнему уверены в некой военной угрозе со стороны России, ввиду надвигающегося перемирия в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Менять эту пластинку европейские чиновники не желают.
Так французам этим летом начнут рассылать подготовленные Министерством обороны буклеты с руководством по выживанию в случае войны или кризиса на французской земле – об этом сообщают местные СМИ.
В буклете включен пункт «набор провизии для выживания» и рекомендации по вступлению в резерв. В отдельном разделе перечислены номера экстренных служб и радиочастоты. Напомним, что 5 марта Макрон, заявив о «российской угрозе», призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. А польский премьер Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений. В Кремле же выразили сожаление, что из Варшавы и Парижа звучат подобные недальновидные конфронтационные заявления.