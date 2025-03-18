Минобороны Франции раздаст населению инструкции по выживанию на случай войны

В Европе по-прежнему уверены в некой военной угрозе со стороны России, ввиду надвигающегося перемирия в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Менять эту пластинку европейские чиновники не желают.

Так французам этим летом начнут рассылать подготовленные Министерством обороны буклеты с руководством по выживанию в случае войны или кризиса на французской земле – об этом сообщают местные СМИ.