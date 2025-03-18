В Европе по-прежнему уверены в некой военной угрозе со стороны России ввиду надвигающегося перемирия в Украине. Менять эту пластинку европейские чиновники не желают, хотя переезд Дональда Трампа в Белый дом диктует моду на другие ритмы. В Германии гражданам продолжают навязывать пушки вместо масла. Министр здравоохранения Баварии заявила, что немецкие больницы должны готовиться к войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутат призвала создать «гражданский операционный план», приравняв важность медицины к бундесверу, который, к слову, сильно порядел. По словам министра здравоохранения, задачей гражданской обороны будет поддержание медицинского обслуживания более 80 миллионов человек в условиях войны и дополнительное оказание помощи раненым солдатам.