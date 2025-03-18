В Минздраве Баварии призвали готовить больницы к войне
В Европе по-прежнему уверены в некой военной угрозе со стороны России ввиду надвигающегося перемирия в Украине. Менять эту пластинку европейские чиновники не желают, хотя переезд Дональда Трампа в Белый дом диктует моду на другие ритмы. В Германии гражданам продолжают навязывать пушки вместо масла. Министр здравоохранения Баварии заявила, что немецкие больницы должны готовиться к войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Депутат призвала создать «гражданский операционный план», приравняв важность медицины к бундесверу, который, к слову, сильно порядел. По словам министра здравоохранения, задачей гражданской обороны будет поддержание медицинского обслуживания более 80 миллионов человек в условиях войны и дополнительное оказание помощи раненым солдатам.
В Баварии уже началась подготовка клиник к чрезвычайным ситуациям. А тем временем в Бундестаге нашли пути для обхождения священного долгового тормоза Германии, чтобы провести многомиллиардную милитаризацию. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва не собирается объявлять войну странам НАТО. Однако российский лидер отметил, что беспрецедентная активность Альянса у западных границ России не останется без внимания.