Международные правозащитные организации привели факты жестокого обращения польских пограничников с мигрантами

Международные правозащитные организации приводят факты жестокого обращения польских пограничников с мигрантами на белорусской границе в своем новом отчете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Согласно документу, принудительные высылки мигрантов в Беларусь сопровождаются насилием, что зачастую грозит беженцам болезнями, тяжелыми травмами и даже смертью. Польские военные отнимают у людей одежду, обстреливают резиновыми пулями, натравливают собак и бросают умирать в лесах без еды, воды и медицинской помощи.