Согласно документу, принудительные высылки мигрантов в Беларусь сопровождаются насилием, что зачастую грозит беженцам болезнями, тяжелыми травмами и даже смертью. Польские военные отнимают у людей одежду, обстреливают резиновыми пулями, натравливают собак и бросают умирать в лесах без еды, воды и медицинской помощи.

Свидетельства о жестоком обращении множатся, но Евросоюз намеренно игнорирует несоблюдение миграционного пакта, чтобы не портить отношения с Варшавой. При этом объединение продолжает финансировать «фильтрационные лагеря» на рубежах своих государств. Так, Польша получила щедрый транш в 52 млн евро в 2024 году на укрепление границ. Сейчас же эти кровавые деньги поставили под угрозу десятки человеческих жизней.