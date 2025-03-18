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Международные правозащитные организации привели факты жестокого обращения польских пограничников с мигрантами

18 марта 2025 16:53
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Международные правозащитные организации приводят факты жестокого обращения польских пограничников с мигрантами на белорусской границе в своем новом отчете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно документу, принудительные высылки мигрантов в Беларусь сопровождаются насилием, что зачастую грозит беженцам болезнями, тяжелыми травмами и даже смертью. Польские военные отнимают у людей одежду, обстреливают резиновыми пулями, натравливают собак и бросают умирать в лесах без еды, воды и медицинской помощи.

Международные правозащитные организации привели факты жестокого обращения польских пограничников с мигрантами-2

Свидетельства о жестоком обращении множатся, но Евросоюз намеренно игнорирует несоблюдение миграционного пакта, чтобы не портить отношения с Варшавой. При этом объединение продолжает финансировать «фильтрационные лагеря» на рубежах своих государств. Так, Польша получила щедрый транш в 52 млн евро в 2024 году на укрепление границ. Сейчас же эти кровавые деньги поставили под угрозу десятки человеческих жизней.

# Польша # Граница # Беженцы

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