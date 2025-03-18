Мир застыл в ожидании результатов телефонных переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. Разговор лидеров России и США завершился. Диалог – важный дипломатический шаг в попытке разрешить конфликт в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По последним заявлениям Белого дома, беседа длилась почти 2,5 часа. Дональд Трамп и Владимир Путин серьезно настроены на достижение мира в Украине, а также нормализацию российско-американских отношений. Пресс-секретарь президента России заявил, что Кремль намерен максимально оперативно сообщить об итогах телефонного разговора двух лидеров. Также известно, что глава США после телефонного звонка выйдет к прессе.