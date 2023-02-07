В Турции и Сирии продолжают фиксировать подземные толчки

Больше суток в Турции и Сирии продолжаются поисково-спасательные операции после мощных землетрясений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабы трагедии поражают. Только в Турции погибли около 3 тысяч человек, еще более 15 тысяч пострадали. Сообщается о масштабных разрушениях. С лица земли стерты целые кварталы. Около 6 тысяч домов превратились в руины. Число погибших растет и в Сирии. Сейчас оно превышает тысячу человек. Ранены примерно 2,5 тысячи. В двух странах мобилизованы все силы. Военные помогают искать людей и вытаскивать их из-под завалов. При этом в Турции и Сирии продолжают фиксировать повторные подземные толчки.