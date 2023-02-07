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 Польша увеличит численность вооружённых сил

07 февраля 2023 06:53
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Новости Польши. Польша продолжает наращивать боевой потенциал. Существенно будет увеличена численность вооруженных сил. Об этом заявил министр обороны Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

 Польша увеличит численность вооружённых сил-1

По его словам, сейчас политика страны в первую очередь направлена на милитаризацию. Так, большое внимание будет уделено формированию новых воинских соединений, которые будут дислоцироваться в восточной части страны. Например, главная задача 18-й механизированной дивизии – защищать «Брестские ворота». Именно для этого Польша стремилась получить американские танки Abrams. Кроме этого, Варшава заказала 32 истребителя Ф-35. Они должны прибыть в страну в 2026 году.

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# Международная политика # Мариуш Блащак # Новости Польши # Фотофакт

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