В американском Огайо ввели режим ЧС после крушения поезда с токсичными веществами

Новости США. В американском штате Огайо ввели режим ЧС после крушения поезда с токсичными веществами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В некоторых перевернувшихся вагонах перевозили опасный для жизни винилхлорид – ядовитое и легковоспламеняющееся вещество, продукты горения которого представляют большую опасность для окружающей среды. Поэтому местные власти закрыли школы и призвали местных жителей эвакуироваться. Специалисты пытаются предотвратить утечку. Они регулярно проверяют воду и воздух. Предварительная причина аварии – техническая неисправность поезда.