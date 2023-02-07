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В американском Огайо ввели режим ЧС после крушения поезда с токсичными веществами

07 февраля 2023 06:20
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Новости США. В американском штате Огайо ввели режим ЧС после крушения поезда с токсичными веществами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В американском Огайо ввели режим ЧС после крушения поезда с токсичными веществами-1

В некоторых перевернувшихся вагонах перевозили опасный для жизни винилхлорид – ядовитое и легковоспламеняющееся вещество, продукты горения которого представляют большую опасность для окружающей среды. Поэтому местные власти закрыли школы и призвали местных жителей эвакуироваться. Специалисты пытаются предотвратить утечку. Они регулярно проверяют воду и воздух. Предварительная причина аварии – техническая неисправность поезда.

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# Крушение # Новости США # Фотофакт

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