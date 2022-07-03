Россия – враг, Китай – конкурент. Объясняем, что не так с НАТО и почему Организацию может ждать раскол

Мир все больше погружается в геполитический хаос. Служба внешней разведки России на неделе сообщила, что в Польше приступили к плану «расчленения Украины», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А в Латвии заявили о готовности ЕС и НАТО забрать Калининград. Об этом заявил бывший министр МВД этой страны. Интересно, знает ли о таких планах руководство Евросоюза и Альянса? Хотя НАТО действительно неймется. На саммите в Мадриде руководство Альянса постановило, что на оборонку будут тратить еще больше, а Россия им угрожает официально, вплоть до 2030 года. Мы бы так далеко в будущее не заглядывали, тем более в ситуации НАТО, когда многие эксперты предрекают скорый раскол самой организации. В судьбе Альянса разбиралась Валерия Попкова.

Сразу после завершения саммита НАТО в Мадриде стало очевидно: политика Альянса становится все более агрессивной и дестабилизирующей. В стратегической концепции военного блока, действие которой продлится до 2030 года, Россия названа уже не партнером, как ранее, а «непосредственной угрозой». Китай в этом же документе назван «силой, бросающей вызов» или, другими словами, конкурентом.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО:

Сегодня лидеры одобрили новую стратегическую концепцию НАТО. Она ясно дает понять, что Россия представляет собой самую серьезную и непосредственную угрозу нашей безопасности. А цели и политика Китая бросают вызов нашим интересам, безопасности и ценностям.

И чтобы справиться с такими внушительными врагами, нужно много денег. Новая концепция предусматривает и это. Союзники Альянса планируют увеличить траты на оборону: 2 % ВВП страны. Об этом уже сообщили в Латвии и Великобритании.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании:

Нам необходимо инвестировать в авиацию, адаптируясь к более опасному и более конкурентному миру. И логическое завершение инвестиций – это выйти на 2,5 % ВВП на оборону к концу десятилетия.

Кроме того, необоснованно серьезное расширение военного контингента планируется и на востоке. Численность сил быстрого реагирования будет увеличена с нынешних 40 до 300 тысяч. Отдельное место отдается Прибалтике и Польше. В этих странах предлагается увеличить бронетанковые силы, авиацию, ПВО, а также разместить американские силы спецопераций. Исходя из этого, уже можно предположить, какие цели преследует Альянс. НАТО активно использует термин «оборона на 360 градусов» на всех «уровнях соперничества» и буквально готовится к масштабной войне. Враждебный настрой блока утаить не удалось. В Китае призвали НАТО прекратить дестабилизировать Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион.

Чжао Лицзянь, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая:

Документ так называемой новой Стратегической концепции НАТО игнорирует факты, смешивает черное и белое, клевещет на внешнюю политику Китая, делает безответственные замечания о нормальном военном развитии Китая и политике национальной обороны, агитирует за военное столкновение и наполнен менталитетом холодной войны и идеологической предвзятостью. НАТО должен отказаться от одержимости своей военной силой ради достижения абсолютной безопасности, отказаться от разрушения Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. Он должен стремиться к безопасности и стабильности Европы и остального мира.

По мнению военных экспертов, то, что происходит сейчас, и правда похоже на модель холодной войны, когда сверхдержавы вполне открыто воюют между собой, но на территории третьих стран. Сегодня в этой роли выступает Украина. По этому поводу канцлер Германии даже сделал своеобразное послание: накачка оружием будет продолжаться так долго и так интенсивно, как это необходимо. Так как единственное решение для Альянса – это война.

Александер Де Кроо, премьер-министр Бельгии:

Война может быть выиграна только на поле боя, и мы должны продолжать поддерживать президента Зеленского и население Украины, чтобы они выиграли на поле боя.

При этом несогласованность среди государств-участников НАТО видна даже на примере будущих новобранцев – Швеции и Финляндии. Все ярые протесты Турции закончились после ряда уступок со стороны Альянса: Анкаре пообещали поставить новейшие американские истребители, включить страну в оборонные программы ЕС и выдать всех членов турецких радикальных группировок из Швеции и Финляндии. Ультиматумы и манипуляции – вряд ли так ли делают партнеры и союзники.