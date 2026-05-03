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Лукьянович: нарушение госграницы в воздушном пространстве фиксируем практически ежедневно

03 мая 2026 17:41
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Авторский проект Алены Сыровой «Суровый взгляд» на СТВ.

Лукьянович: нарушение госграницы в воздушном пространстве фиксируем практически ежедневно-2

Андрей Лукьянович, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси:
Непростая военно-политическая обстановка сейчас складывается. Связана в первую очередь с беспрецедентной милитаризацией наших соседей, европейского континента, с дальнейшим продолжением военных конфликтов, которые мы наблюдаем, и расширением НАТО. 

Мы практически ежедневно фиксируем нарушение государственной границы в воздушном пространстве. Наши дежурные силы фиксируют. Это в первую очередь связано со сложным географическим положением нашей страны, потому что мы имеем выступы как на территории Украины, так и на территории Российской Федерации, на юге, на востоке. Поэтому те маршруты, которые пролегают мимо наших границ, бывает, беспилотные летательные аппараты отклоняются и нарушают воздушное пространство, в том числе средства радиоэлектронной борьбы влияют на маршрут полета. 

Мы данные случаи фиксируем, и при нарушении государственной границы, при входе в воздушное пространство Республики Беларусь, если данная воздушная цель представляет угрозу нашим критически важным объектам, то данная цель уничтожается. 

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# Государственная граница Беларуси # Вооруженные силы Республики Беларусь # Андрей Лукьянович

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