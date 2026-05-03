Датские коровы в Устье. Караник рассказал, как живут буренки и какой проект обсуждают НАН и Минобразования

Мужики, надо серьёзно встряхнуться! О чём Президент говорил с учёными почти 4 часа – читайте здесь .

Алена Сырова, СТВ: Красноречивый пример, где и ум, и траты в одном. Красные датские коровы в Устье. Завезли этих коров к нам? Завезли. Построили инновационный комплекс, но то ли не там, то ли не для тех. Еще в октябре прошлого года глава государства квалифицировал происходящее с этими коровами как пустое обещание на почве бесхозяйственности. Что же сегодня, когда за дело – чистоту породы и эксперимент – взялся новый глава НАН?

Владимир Караник, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:

В Устье не эксперимент проводится, а планомерная работа. Первый этап – это адаптация датских красных коров для использования в сфере АПК Республики Беларусь, определение их генетического потенциала, технологий их содержания, чтобы обеспечить сохранность этих уникальных животных и высокую продуктивность.

Можно сказать, что первый этап уже завершен. Мы видим, что датская порода разводится, уже используется не только в Устье. Есть уже участки, совместно созданные и в Минской, и в Брестской, и в Гродненских областях. Сейчас планируется работа по выявлению генетических маркеров высокой продуктивности и сохранности этих животных.

Последующая работа по выведению уже своей породы – скрещивание с белорусскими породами и иными (даже с голштинской), чтобы создать свое направление племенное, которое обеспечит потребности нашего сельского хозяйства. Коровы себя чувствуют неплохо, демонстрирует высокую продуктивность. Я считаю, что технология и содержание уже отработаны.