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Минобороны Финляндии сообщило об обнаружении беспилотника у границ с РФ

03 мая 2026 16:01
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Минобороны Финляндии сообщило об обнаружении беспилотника у границ с РФ-0

Министерство обороны Финляндии сообщило о неизвестном беспилотнике, обнаруженном недалеко от восточной границы в районе Виролахти. Об этом пишет РИА Новости.

По словам военных, аппарат, вероятно, нарушил воздушное пространство страны, но вскоре его там уже не было. Тип и происхождение беспилотника остаются неизвестными.

Подобные инциденты уже происходили ранее. Так, например, некоторые из беспилотников были связаны с Украиной. Совет безопасности России заявил, что такие случаи участились, и допустил ответные меры, если для атак использовались соседние страны.

Фото: pixabay

# Международная политика

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