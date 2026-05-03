Минобороны Финляндии сообщило об обнаружении беспилотника у границ с РФ

Министерство обороны Финляндии сообщило о неизвестном беспилотнике, обнаруженном недалеко от восточной границы в районе Виролахти. Об этом пишет РИА Новости.

По словам военных, аппарат, вероятно, нарушил воздушное пространство страны, но вскоре его там уже не было. Тип и происхождение беспилотника остаются неизвестными.

Подобные инциденты уже происходили ранее. Так, например, некоторые из беспилотников были связаны с Украиной. Совет безопасности России заявил, что такие случаи участились, и допустил ответные меры, если для атак использовались соседние страны.

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