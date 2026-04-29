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Канцлер ФРГ Мерц рассказал, что его в соцсетях травят больше, чем Шольца

29 апреля 2026 14:15
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Канцлер ФРГ Мерц рассказал, что его в соцсетях травят больше, чем Шольца-0

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц рассказал о нападках в его адрес в социальных сетях, пишет РИА Новости.

По словам Мерца, соцсети он посещает редко, однако при более пристальном взгляде на содержание сообщений в его адрес, как его «атакуют и унижают», становится ясно, что ни один из федеральных канцлеров ранее не ощущал на себе подобного отклика аудитории.

Мерц отметил, что бывший канцлер Олаф Шольц даже в условиях критики старался убедить население, будто «все будет не так уж плохо, если выберут его».

Фото: Pinterest

# Международная политика # Олаф Шольц # Фридрих Мерц

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