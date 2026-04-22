Прямой эфир

В Германии представили новую военную стратегию

22 апреля 2026 13:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Германии разработали новую военную стратегию. В ней изложено, как страна намерена реагировать на угрозы и противостоять им. Соответствующий закон должен быть принят этим летом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии представили новую военную стратегию-2

Согласно документу, численность армии ФРГ по-прежнему пока составит 260 тысяч военнослужащих. Однако как заявили в Министерстве обороны, Берлин нацелен на создание Вооруженных сил численностью 460 тысяч солдат. Из них 200 тысяч должны составить резервисты. Прозвучало и предложение, чтобы их предельный возраст повысить до 70 лет. Как отметили в Министерстве обороны, главная цель военной стратегии – создание самой сильной армии в Европе.

# Германия

Другие новости рубрики

Все новости
Послы ЕС утвердили 90 млрд евро для Киева и 20-й пакет санкций против России
22 апреля 2026 13:40

Послы ЕС утвердили 90 млрд евро для Киева и 20-й пакет санкций против России

СМИ: в США составили список «хороших и плохих» стран НАТО
22 апреля 2026 12:45

СМИ: в США составили список «хороших и плохих» стран НАТО

В Филадельфии неизвестные похитили почти два миллиона долларов
22 апреля 2026 11:30

В Филадельфии неизвестные похитили почти два миллиона долларов