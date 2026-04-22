В Германии представили новую военную стратегию

В Германии разработали новую военную стратегию. В ней изложено, как страна намерена реагировать на угрозы и противостоять им. Соответствующий закон должен быть принят этим летом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно документу, численность армии ФРГ по-прежнему пока составит 260 тысяч военнослужащих. Однако как заявили в Министерстве обороны, Берлин нацелен на создание Вооруженных сил численностью 460 тысяч солдат. Из них 200 тысяч должны составить резервисты. Прозвучало и предложение, чтобы их предельный возраст повысить до 70 лет. Как отметили в Министерстве обороны, главная цель военной стратегии – создание самой сильной армии в Европе.