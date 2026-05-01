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Мир встречает Первомай: погромы, штурмы и разгром полиции

01 мая 2026 18:28
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Слезоточивый газ 1 Мая понадобился турецкой полиции для разгона несогласованных первомайских акций. В Стамбуле задержаны несколько сотен демонстрантов, пытавшихся проникнуть на площадь Таксим – одну из центральных в городе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И это не единственный штрих к мировой картине первого майского дня. Протесты сегодня прокатились по многим странам: от Кубы до Индонезии. А поводов предъявить претензии властям у миллионов трудящихся более чем достаточно. Рекордный рост цен на топливо на фоне тающих доходов и социальных гарантий – вот лишь одна самая весомая из многих позиций. 

Мир встречает Первомай: погромы, штурмы и разгром полиции-2

По уровню жесткости силовиков в этот день лидирует Турция, где действует запрет на такого рода митинги. Чтобы сдержать народный гнев, правоохранители активно использовали водометы и слезоточивый газ. 

В результате стычек в турецкой столице задержано около 350 человек. В Стамбуле праздник труда традиционно превратился в бой за площадь Таксим. Это культовое для рабочих место, где в 1977 году расстреляли первомайскую колонну.

Мир встречает Первомай: погромы, штурмы и разгром полиции-4

Фадим Джан, протестующая (Турция):
Почему Таксим закрыта, когда здесь так много людей? Сотни людей были убиты там. Значит, это имеет значение для труда, для работника, для каждой капли его пота. 

Мир встречает Первомай: погромы, штурмы и разгром полиции-6

Мизерный заработок и каторжные условия труда. К этому списку претензий добавилась война на Ближнем Востоке. Миллионы трудящихся по всему миру столкнулись с рекордным ростом цен на топливо и газ, а их доходы тают на глазах. Политический гнев направлен против Вашингтона и его союзников. 

Мир встречает Первомай: погромы, штурмы и разгром полиции-8

Так, на Филиппинах, Кубе, Шри-Ланке, в Индонезии и Индии, которые сейчас острее всех испытывают топливный кризис, сжигали чучела президента США и премьер-министра Израиля, прорывали полицейские кордоны у посольства Штатов. Та же картина наблюдается и в Европе. 

Астор Гарсия, генеральный секретарь Испанской коммунистической партии:
В этот день для нас особенно важно осудить милитаристскую политику и перевооружение, к которым ведут правительства по всему миру, включая испанское. Сегодня мы здесь прежде всего, чтобы сказать, что рабочие не будут платить за войны, вызванные имперскими державами.

Мир встречает Первомай: погромы, штурмы и разгром полиции-10

Европейские правоохранители под конец дня не выдерживают напряжения. В итальянском Турине от многотысячной колонны откололась группа радикалов и пошла на штурм полицейского кордона у бывшего социального центра. 

Мир встречает Первомай: погромы, штурмы и разгром полиции-12

Франция, которая уже год балансирует на грани социального взрыва, не стала исключением. В Лионе, где на акцию протеста вышли более 12 тысяч человек, правоохранители применили слезоточивый газ и водометы против группировок, которые громили витрины и поджигали машины. Четыре человека задержаны. 

Подробнее в видео.

# Акции протеста

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