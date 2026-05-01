Мир встречает Первомай: погромы, штурмы и разгром полиции

Слезоточивый газ 1 Мая понадобился турецкой полиции для разгона несогласованных первомайских акций. В Стамбуле задержаны несколько сотен демонстрантов, пытавшихся проникнуть на площадь Таксим – одну из центральных в городе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это не единственный штрих к мировой картине первого майского дня. Протесты сегодня прокатились по многим странам: от Кубы до Индонезии. А поводов предъявить претензии властям у миллионов трудящихся более чем достаточно. Рекордный рост цен на топливо на фоне тающих доходов и социальных гарантий – вот лишь одна самая весомая из многих позиций.

По уровню жесткости силовиков в этот день лидирует Турция, где действует запрет на такого рода митинги. Чтобы сдержать народный гнев, правоохранители активно использовали водометы и слезоточивый газ. В результате стычек в турецкой столице задержано около 350 человек. В Стамбуле праздник труда традиционно превратился в бой за площадь Таксим. Это культовое для рабочих место, где в 1977 году расстреляли первомайскую колонну.

Фадим Джан, протестующая (Турция):

Почему Таксим закрыта, когда здесь так много людей? Сотни людей были убиты там. Значит, это имеет значение для труда, для работника, для каждой капли его пота.

Мизерный заработок и каторжные условия труда. К этому списку претензий добавилась война на Ближнем Востоке. Миллионы трудящихся по всему миру столкнулись с рекордным ростом цен на топливо и газ, а их доходы тают на глазах. Политический гнев направлен против Вашингтона и его союзников.

Так, на Филиппинах, Кубе, Шри-Ланке, в Индонезии и Индии, которые сейчас острее всех испытывают топливный кризис, сжигали чучела президента США и премьер-министра Израиля, прорывали полицейские кордоны у посольства Штатов. Та же картина наблюдается и в Европе. Астор Гарсия, генеральный секретарь Испанской коммунистической партии:

В этот день для нас особенно важно осудить милитаристскую политику и перевооружение, к которым ведут правительства по всему миру, включая испанское. Сегодня мы здесь прежде всего, чтобы сказать, что рабочие не будут платить за войны, вызванные имперскими державами.

Европейские правоохранители под конец дня не выдерживают напряжения. В итальянском Турине от многотысячной колонны откололась группа радикалов и пошла на штурм полицейского кордона у бывшего социального центра.