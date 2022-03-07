Эвакуация из Киева закончится в Гомеле. Один из гуманитарных коридоров в Украине проходит через Беларусь

Тем временем российские военные объявили режим тишины для выхода людей из украинских городов. С 10:00 гуманитарные коридоры открыты из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из маршрутов проходит и через Беларусь. Эвакуация из Киева закончится в Гомеле, откуда мирные жители смогут продолжить путь в восточном направлении. Контролируют эвакуацию Вооруженные Силы России, в том числе с использованием беспилотников. В Минобороны отметили, что это сделано с целью предотвращения попытки украинской стороны сорвать гуманитарный план. Полная информация о нем передана в ООН, ОБСЕ, Международный Красный Крест. Но Киев уже назвал такое предложение России неприемлемым.