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Эвакуация из Киева закончится в Гомеле. Один из гуманитарных коридоров в Украине проходит через Беларусь

07 марта 2022 10:56
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Тем временем российские военные объявили режим тишины для выхода людей из украинских городов. С 10:00 гуманитарные коридоры открыты из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Российская делегация прибыла в Беларусь.

Эвакуация из Киева закончится в Гомеле. Один из гуманитарных коридоров в Украине проходит через Беларусь-1

Один из маршрутов проходит и через Беларусь. Эвакуация из Киева закончится в Гомеле, откуда мирные жители смогут продолжить путь в восточном направлении. Контролируют эвакуацию Вооруженные Силы России, в том числе с использованием беспилотников. В Минобороны отметили, что это сделано с целью предотвращения попытки украинской стороны сорвать гуманитарный план. Полная информация о нем передана в ООН, ОБСЕ, Международный Красный Крест. Но Киев уже назвал такое предложение России неприемлемым.

«Ехали солдаты наши, украинские, взорвали мосты». Что говорят мирные жители Донбасса о «гуманитарном коридоре»  подробнее здесь.

# Международная политика # общество # Фотофакт

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