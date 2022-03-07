Игорь Конашенков: «Практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена»

Очередной раунд российско-украинских переговоров должен состоятся 7 марта в Беларуси. Ранее эту информацию подтвердили сразу в нескольких источниках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Другими подробностями мы к этому моменту не располагаем. А утром стало известно, что российские военные объявили режим тишины для выхода людей из украинских городов. «Ехали солдаты наши, украинские, взорвали мосты». Что говорят мирные жители Донбасса о «гуманитарном коридоре» – подробнее здесь.

Обстановка во многих районах Украины и Донбасса остается тяжелой. Известно, что в ЛНР произошел пожар на нефтебазе в результате обстрела со стороны ВСУ. Пожарные уже приступили к его ликвидации. Продолжаются обстрелы ЛНР и ДНР со стороны украинских войск с использованием «Градов». Как заявили в Минобороны России, практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена.