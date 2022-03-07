Прямой эфир

Игорь Конашенков: «Практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена»

07 марта 2022 07:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Очередной раунд российско-украинских переговоров должен состоятся 7 марта в Беларуси. Ранее эту информацию подтвердили сразу в нескольких источниках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Другими подробностями мы к этому моменту не располагаем. А утром стало известно, что российские военные объявили режим тишины для выхода людей из украинских городов.

«Ехали солдаты наши, украинские, взорвали мосты». Что говорят мирные жители Донбасса о «гуманитарном коридоре»  подробнее здесь.

Игорь Конашенков: «Практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена»-1

Обстановка во многих районах Украины и Донбасса остается тяжелой. Известно, что в ЛНР произошел пожар на нефтебазе в результате обстрела со стороны ВСУ. Пожарные уже приступили к его ликвидации. Продолжаются обстрелы ЛНР и ДНР со стороны украинских войск с использованием «Градов». Как заявили в Минобороны России, практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена.

Игорь Конашенков: «Практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена»-4

Игорь Конашенков, официальный представитель Министерства обороны России:
Практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена. Вместе с тем нам достоверно известно об украинских боевых самолетах, ранее перелетевших в Румынию и другие приграничные страны. Обращаем внимание, что использование аэродромных сетей этих стран для базирования украинской боевой авиации с последующим применением против российских Вооруженных Сил может расцениваться как вовлечение данных государств в вооруженный конфликт.

«Спасибо Президенту Лукашенко». Путин поблагодарил Минск за организацию российско-украинских переговоров  подробнее здесь.

# Международная политика # общество # Игорь Конашенков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Чистый понедельник. У православных верующих начался Великий пост
07 марта 2022 07:23

Чистый понедельник. У православных верующих начался Великий пост

Минск будет продвигать миротворческую политику. Итоги заседания Совбеза Беларуси
06 марта 2022 21:35

Минск будет продвигать миротворческую политику. Итоги заседания Совбеза Беларуси

Уникальная церемония и исторические кадры. Подписание Решения референдума глазами корреспондента СТВ
06 марта 2022 20:36

Уникальная церемония и исторические кадры. Подписание Решения референдума глазами корреспондента СТВ