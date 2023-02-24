Гигантские свалки провоцируют смертоносные катаклизмы. Вот где настоящий ад на Земле

Япония. Июль 2018-го. Тогда никто и подумать не мог, что спустя всего несколько дней жизнь людей разделится на до и после, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

В считаные часы Страна восходящего солнца оказалась под водой. Сотни погибших, тысячи пропавших без вести, миллионы эвакуированных. Проливные дожди спровоцировали наводнения и оползни, которые сметали все на своем пути. Люди едва успевали выбраться из дома. Многие оказались заживо погребены под слоем воды и грязи.

Я приношу свои глубочайшие соболезнования всем жертвам и сочувствую всем, кто пострадал.

Наводнения, аномальная жара, пожары – мир погряз в климатических бедствиях. Во всех этих погодных катаклизмах винят парниковый эффект, который ведет планету к глобальному потеплению. Ученые всего мира до хрипоты спорят о том, как решить эту проблему, а государства вливают миллионы долларов в исследования. О том, что мир на пороге экологической катастрофы, с высоких трибун ООН заговорили даже дети.

Разбрасываясь пустыми словами, вы украли мои мечты, мое детство. Мне еще повезло. Люди страдают, умирают. Разрушаются целые экосистемы. Мы стоим в начале массового вымирания. А вы говорите только о деньгах, кормите нас сказками о непрерывном экономическом развитии. Как вы смеете?!

Так что же провоцирует изменение мирового климата? Неудивительно, но во всей этой истории виноват человек. Одна из причин парникового эффекта – мусорные свалки. Они выделяют метан, который разогревает планету. 15 млрд тонн отходов хранится на Земле. Шокирующие факты о мировой экологии – подробности.

Алексей Вододохов, начальник отдела экологии компании по обращению с отходами:

Вообще, производственная деятельность человека достаточно серьезно влияет на климат. На данный момент все слышали о глобальном потеплении, в том числе 60 % метана, выбрасываемого в атмосферный воздух, выбрасывается от жизнедеятельности человека и от обращения с отходами.

Планета задыхается от мусора. Ежегодно человечество производит более 2 миллиардов тонн бытовых отходов, грозящих превратить Землю в большую помойку. Эксперты бьют в колокола: люди дошли до критической точки. Миру нужны срочные глобальные изменения. Можем ли мы остановить эту бомбу замедленного действия или наша судьба – быть погребенными под гигантскими толщами мусора? Быть может, пришло время задуматься над тем, что мы оставим после себя?

Иреней Семашко, младший научный сотрудник отдела обращения с отходами РУП «Бел НИЦ «Экология»:

Уже сейчас около 60 % общих ресурсов на планете Земля, которыми пользуется человечество (чистая вода, чистый воздух, плодородные земли), подвергается изменениям, которые могут быть необратимыми. Может повлечь за собой массовые миграции, вооруженные конфликты, кризисы. Спустя 20-30 лет на Земле может исчезнуть плодородный слой. И что в таком случае делать, тоже сложный вопрос.

Африка, Гана. Про это место говорят «ад на Земле». Это самая крупная свалка электроники на планете. Здесь никогда не проглядывает солнце. Черные свинцовые облака едкого, разъедающего легкие дыма заволокли небо. В этих кострах сгорают не только отходы, но и здоровье людей, которые редко доживают до 30 лет. Город Агбогблоши – самая крупная цифровая свалка на планете. Ежегодно сюда отгружают примерно 200 тысяч тонн сломанной электроники со всего мира.

Алексей Вододохов:

Производство либо повторное обращение с отходами пластика приводит к выделению загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Это различные соединения, которые наносят вред дыхательным путям.

И живут в этом токсичном аду более 50 тысяч человек, зарабатывая по 2-3 доллара в день. Местные днями и ночами роются на свалке в поисках драгоценных металлов. Они разбирают технику, продают рабочие детали. А остальное сжигают, чтобы выплавить драгметаллы. Вместе с дымом они вдыхают ртуть, мышьяк, свинец, цинк и радий. Что делать с этой свалкой? Вопрос, ответ на который сегодня так и не нашли.