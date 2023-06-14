Маск высоко оценил высказывания телеведущего Карлсона о политике США и преследовании Трампа

Критика войны. Экс-телеведущий Fox News Такер Карлсон в новом выпуске своего шоу назвал одну из причин, почему с экс-президентом США Дональдом Трампом хотят расправиться, пишет РИА Новости.

По словам Карлсона, уголовное преследование Трампа вызвано его позицией, которая крайне неудобна и опасна для Вашингтона. Бывший президент Америки открыто не поддерживает войну с Российской Федерацией, а также публично заявляет, что в Ираке никогда не было оружия массового поражения, потому повода приходить туда Соединенным Штатам не было. Телеведущий обратил внимание, что действующий президент США Джо Байден впервые в истории Америки посмел прибегнуть к помощи правоохранительных органов, чтобы «уничтожить» своего оппонента.

«Критикуешь войну – дисквалифицирован. Продолжаешь – отправим в тюрьму», – так обозначил Такер Карлсон принципы США.

На выступление телеведущего на своей странице в соцсети отреагировал миллионер Илон Маск. Он высоко оценил новый выпуск Карлсона, оставив запись «Смело».

