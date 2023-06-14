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Сальдо: ЧП на Каховской ГЭС удалось пережить с минимальными жертвами

14 июня 2023 07:08
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Херсонская область пережила чрезвычайное происшествие на Каховской гидроэлектростанции с минимальными жертвами. Такое заявление сделал врио главы региона Владимир Сальдо, пишет РИА Новости. 

По его словам, территории, которые оказались затоплены в результате подрыва на ГЭС, полностью восстановят. 

По данным на вторник, 13 июня, число погибших в результате ЧП на Каховской ГЭС увеличилось до семнадцати. В среду, 14 июня, сообщается, что после катастрофы на гидроэлектростанции спасено свыше 2,2 тыс. человек. Из них почти 200 детей. Уровень воды в водохранилище продолжает идти на спад. 

# общество

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