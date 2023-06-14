Новости Судана. В Судане возобновились боевые действия. В Хартуме снова слышны выстрелы после суток тишины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Противостояния продолжаются, что приближает страну к гуманитарной катастрофе. Растет число жертв. По предварительным данным, за два месяца конфликта погибли 860 мирных жителей. Реальное число жертв намного выше, заявляют в ООН. Почти полмиллиона человек были вынуждены покинуть страну.