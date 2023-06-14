Прямой эфир

В Судане возобновились боевые действия

14 июня 2023 07:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Судана. В Судане возобновились боевые действия. В Хартуме снова слышны выстрелы после суток тишины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Судане возобновились боевые действия-1

Противостояния продолжаются, что приближает страну к гуманитарной катастрофе. Растет число жертв. По предварительным данным, за два месяца конфликта погибли 860 мирных жителей. Реальное число жертв намного выше, заявляют в ООН. Почти полмиллиона человек были вынуждены покинуть страну.

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сальдо: ЧП на Каховской ГЭС удалось пережить с минимальными жертвами
14 июня 2023 07:08

Сальдо: ЧП на Каховской ГЭС удалось пережить с минимальными жертвами

В Пакистане эвакуировали 8 тысяч человек. Страна готовится к сильнейшему циклону
14 июня 2023 06:35

В Пакистане эвакуировали 8 тысяч человек. Страна готовится к сильнейшему циклону

Минобороны РФ: ликвидированы позиции ВСУ, с которых вёлся обстрел Белгородской области
14 июня 2023 06:31

Минобороны РФ: ликвидированы позиции ВСУ, с которых вёлся обстрел Белгородской области