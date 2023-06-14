Новости США. На Гавайях продолжается извержение вулкана. Сегодня он все еще представляет опасность для людей и окружающей среды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие выводы сделали ученые. Вулкан проснулся на прошлой неделе. Перед извержением в его окрестностях зафиксировали подземные толчки и камнепады. Власти издали указ об эвакуации. Все жители в радиусе 6 километров покинули свои дома.