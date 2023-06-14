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На Гавайях продолжается извержение вулкана

14 июня 2023 07:30
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Новости США. На Гавайях продолжается извержение вулкана. Сегодня он все еще представляет опасность для людей и окружающей среды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Гавайях продолжается извержение вулкана-1

Такие выводы сделали ученые. Вулкан проснулся на прошлой неделе. Перед извержением в его окрестностях зафиксировали подземные толчки и камнепады. Власти издали указ об эвакуации. Все жители в радиусе 6 километров покинули свои дома.

# Природные явления # Фотофакт

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