Маск поддержал высказывания Сакса о провале ВСУ и роли США в Украине

Хорошо сказано. Так миллиардер Илон Маск отреагировал на заявления бизнесмена и инвертора Дэвиса Сакса о фиаско в контрнаступлении ВСУ, который уверен в поражении Америки в Украине, пишет РИА Новости.

Предельно ясно, что контрнаступательная операция ВС Украины провалится, написал Сакс на своей странице в мессенджере. Обратил внимание он и на переговоры, которые проходили между Москвой и Киевом в Турции, когда была возможность остановить конфликт, но решению вопроса препятствовал Запад. Инвестор провел аналогию с Афганистаном: тогда американцев двадцать лет убеждали, что США одерживают там победу. К такому итогу приближается Америка и в Украине. Сакс задался вопросом, как долго американский президент Джо Байден будет способен продолжать свою «прокси-войну», которой могло бы не быть.

«Хорошо написано», – прокомментировал слова бизнесмена Сакса миллиардер Илон Маск.

В России неоднократно заявляли, что Москва готова к переговорам, но киевские власти законодательно ввели на них запрет. По заявлению российского президента Владимира Путина, ВСУ начали контрнаступательную операцию 4 июня. Лидер РФ отмечал, что с этого времени ни на одном направлении украинская армия не показала успеха, а ВСУ несут катастрофические потери как в живой силе, так и технике.