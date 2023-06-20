В Непале из-за наводнений без вести пропали 25 жителей

Новости Непала. Один человек погиб, 25 пропали без вести в результате внезапных наводнений, вызванных проливными дождями в Непале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Потоки воды смыли строящуюся гидроэлектростанцию, унеся с собой 16 рабочих. Их судьба до сих пор неизвестна. Многочисленные оползни разрушили десятки домов, под слоем камней и грязи оказались десятки километров дорог. Ежегодные дожди, которые имеют решающее значение для урожая, обычно начинаются в середине июня и продолжаются в Непале до сентября. Но нынешняя стихия может нанести непоправимый ущерб экономике и так небогатой страны.