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В Непале из-за наводнений без вести пропали 25 жителей

20 июня 2023 05:50
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Новости Непала. Один человек погиб, 25 пропали без вести в результате внезапных наводнений, вызванных проливными дождями в Непале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Непале из-за наводнений без вести пропали 25 жителей-1

Потоки воды смыли строящуюся гидроэлектростанцию, унеся с собой 16 рабочих. Их судьба до сих пор неизвестна. Многочисленные оползни разрушили десятки домов, под слоем камней и грязи оказались десятки километров дорог. Ежегодные дожди, которые имеют решающее значение для урожая, обычно начинаются в середине июня и продолжаются в Непале до сентября. Но нынешняя стихия может нанести непоправимый ущерб экономике и так небогатой страны.

# Наводнение # Фотофакт

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