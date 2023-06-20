В Эстонии закроют все детские русскоговорящие сады

Процесс этот обещают сделать постепенным, но быстрым. Для начала предложено с 2024 года закрыть набор в новые группы. Эти меры там назвали реальным шагом в направлении перехода всего образования на эстонский язык. В стране этот процесс планируют завершить к 2032 году. При этом авторов этой инициативы абсолютно не волнует судьба десятков работников детсадов, которые окажутся на улице в случае, если она будет воплощена в жизнь.