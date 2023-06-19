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Бывшему премьеру Великобритании Лиз Трасс не понравилась шутка про неё и гниющий салат латук

19 июня 2023 14:59
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Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс не согласилась со сравнением срока ее правления со скоростью разложения латука, пишет РИА Новости.

В прошлом году британские букмекеры делали ставки на то, что Трасс уйдет с поста премьер-министра в течение 35 дней, что является среднестатистическим сроком разложения латука. Несмотря на это, всего через шесть дней после того, как «гонка» между Трасс и латуком стала транслироваться по телевидению, она подала в отставку. В интервью ирландскому радио RTE Трасс назвала это сопоставление детским и не очень смешным.

# Курьезы # Лиз Трасс

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