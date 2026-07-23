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В Литве зафиксирован новый скачок цен на автомобильное топливо

23 июля 2026 06:14
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В Литве зафиксирован новый скачок цен на автомобильное топливо: средняя стоимость бензина и дизеля выросла более чем на 5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Литве зафиксирован новый скачок цен на автомобильное топливо-2

Весной годовой рост цен на горючее превысил 30 % – это один из самых высоких показателей в ЕС. Для сдерживания спекуляций Сейм ввел ограничение: заправки не могут менять розничные тарифы чаще раза в сутки. Топливный кризис затронул и соседние страны – в Латвии цены на топливо также продолжают расти.

# Новости Литвы

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