В Литве зафиксирован новый скачок цен на автомобильное топливо: средняя стоимость бензина и дизеля выросла более чем на 5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Весной годовой рост цен на горючее превысил 30 % – это один из самых высоких показателей в ЕС. Для сдерживания спекуляций Сейм ввел ограничение: заправки не могут менять розничные тарифы чаще раза в сутки. Топливный кризис затронул и соседние страны – в Латвии цены на топливо также продолжают расти.