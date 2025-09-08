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Мадуро приказал направить 25 тыс. солдат на границу с Колумбией

08 сентября 2025 08:12
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Мадуро приказал направить 25 тыс. солдат на границу с Колумбией-0

Венесуэльский президент Николас Мадуро приказал направить 25 000 солдат на границу с Колумбией и на побережье страны. Об этом пишет ТАСС.

По его мнению, цель заключается в защите суверенитета и обеспечении безопасности. 

Тем временем США усилили свое военное вмешательство в Карибском бассейне. По словам Трампа, из-за неспособности Венесуэлы бороться с наркоторговлей он распорядился послать в регион корабли, подводную лодку и более 4 000 военнослужащих для борьбы с картелями. В ходе этой операции силы США ликвидировали 11 предположительных членов венесуэльской преступной группировки.

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Фото: pixabay

# Международная политика # Николас Мадуро

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