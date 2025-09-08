В Вашингтоне активисты выступают против присутствия в городе войск Нацгвардии

Донна Джерачи, социальный работник: Я здесь, потому что мне противно то, что происходит в нашем городе. Мы – группа социальных работников, которые очень усердно работают, чтобы принести мир и силу семьям, детям и иммигрантам. И мы чувствуем, что весь город находится под угрозой. Мы этого не хотим. Нам это не нужно. Мы хотим сказать им, чтобы они убирались из нашего города. Мы справимся.

Шерил Агилар, социальный работник:

Мы здесь, потому что заботимся о наших семьях и о том, что происходит в соседних районах по всей стране. Мы – социальные работники, объединившиеся во имя справедливости. И мы – социальные работники, объединившиеся во имя психического здоровья и охраны здоровья, во имя благополучия всех наших сообществ. И то, что мы видим из Вашингтона, не отражает того, что мы собой представляем как страна. Мы – страна, которая объединилась, чтобы защитить наши семьи и благополучие всех. Кто нас окружает?

Напомним, ранее Трамп объявил о временном переходе полиции Вашингтона под федеральный контроль и направил туда войска для обеспечения порядка и борьбы с преступностью. Решение вызвало критику со стороны местных властей. Генеральный прокурор округа Колумбия подал иск, назвав действия американского лидера незаконными. По данным СМИ, сейчас Вашингтон патрулируют более двух тысяч солдат. В ближайшие недели в 19 штатах будет мобилизовано еще около полутора тысяч военнослужащих. Наиболее масштабное присутствие военных ожидается в Техасе.