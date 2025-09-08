Алькарас снова стал первой ракеткой после US Open-2025

В финале Открытого чемпионата США (US Open), проходящего в Нью-Йорке, Карлос Алькарас из Испании обыграл итальянца Янника Синнера. Начало матча сложилось для Синнера не лучшим образом: он сразу же проиграл свою подачу, в то время как Алькарас уверенно держал игру под контролем. Об этом пишет ТАСС.

Второй сет остался за Синнером, но в третьей партии Алькарас доминировал. В четвертом сете борьба была напряженной, но испанец реализовал матч-пойнт с третьей попытки.

Это уже второй титул Алькараса на US Open, а всего в его активе 6 побед на турнирах Большого шлема. Синнер, на счету которого четыре титула, потерял звание лучшего игрока и прервал свою серию из 27 побед на харде.

Алькарас вытеснил Синнера с позиции номер один в мировом рейтинге благодаря победе на US Open. Призовые испанца составляют рекордные 5 миллионов долларов.

После матча он с юмором отметил, что видит Синнера чаще, чем свою семью, и отметил его успешный сезон.

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