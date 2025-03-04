Любимая жена в НАТО – как «дружба» с США стала главным фактором победы на выборах в Польше? Разбор политолога

Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.

Андрей Лазуткин, политолог:

В Польше продолжается избирательная кампания, и 2 марта «Право и справедливость» официально выдвинула своего кандидата на съезде и озвучила его программу. Беларуси крайне важно понимать, что за силы рвутся к власти у соседей и что они обещают. А в условиях слабого Брюсселя и возможной российско-американской сделки Польша приобретает общеевропейское значение. В стране двухпартийная система, и такая система сама по себе ведет к постоянному расколу, который от выборов к выборам только углубляется. Каждая из двух главных партий имеет примерно по 25 % постоянных сторонников (это элиты, ориентированные на Евросоюз, и элиты, связанные с бизнес-проектами США). И эти люди друг друга ненавидят. Говорят, что в Польше идет холодная гражданская война, чего, кстати, нет ни в одном другом государстве Евросоюза. А элиты пытаются забрать друг у друга собственность и посадить бывшую власть. Сразу после каждых выборов заводятся десятки уголовных дел. И в такой системе непримиримости и равных сил исход каждых выборов (что парламентских, что президентских) определяет партия или кандидат, который занимает третье место – и обманом, новой риторикой, эпатажем находит какой-то свой электорат, помимо двух этих ядер.

Андрей Лазуткин:

Но потом все равно либо вступает в коалицию и обеспечивает кому-то из главных сил большинство в парламенте, либо, если выбирают президента, как сейчас – третий номер пусть и не проходит во второй тур, но потом его избиратель голосует за кого-то из главных кандидатов, кто ближе по взглядам, и получается победа. Поэтому вся так называемая политическая жизнь Польши – это попытки каждой из двух правящих группировок создать потемкинскую деревню. Как будто кандидатов много и есть из кого выбирать. Но на самом деле все скрыто друг на друга работают. Вот на этих выборах роль второго номера у Туска выполняет спикер сейма Шимон Холовня, а у «Права и справедливости» – Славомир Менцен от «Конфедерации». Стратегия в том, что главный кандидат плюс близкий ему по взглядам спойлер должны в сумме набрать более 50 % в первом туре. И это гарантирует победу во втором. Но чтобы понять реальное положение дел, надо смотреть не на рейтинги, а на отношения с американцами.

Андрей Лазуткин:

Первое – это огромные закупки оружия, против которых никто из кандидатов не возражает от слова совсем. Сегодня на оружие идет 4 % ВВП Польши, а будет до 5 %, то есть они строят с американцами образцовую модель взаимодействия в НАТО. «Немцы и французы плохие, у них свое оружие и свои интересы, а мы купим все, что вы нам скажете». То есть Польша это такая любимая жена в НАТО, которая еще и сама за все платит. Конечно, не просто так их хвалит Трамп, а до этого хвалил Байден, а до него снова Трамп и Обама. Поэтому что такова польская стратегия – за оружие покупать себе лояльность, это называется откат. Кроме того, по объему военных поставок в Украину Польша вторая после США, обгоняя вообще все европейские страны, включая Германию, Британию и Чехию. Поляки не просто так вкладывают в конфликт, по грубым расчетам, по 2 % собственного ВВП ежегодно – хотя могли бы пустить этот ресурс на дешевое жилье, социальную политику, снижение цен, ликвидацию последствий наводнения. Но вместо этого, помимо того, что они открыто закупают американское оружие, они еще и скрыто помогают Киеву. И совокупные расходы на агрессивную внешнюю политику, можно сказать, в сумме достигают 6 %. Конечно, нас тревожит такой сосед.