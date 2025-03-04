На фоне очевидного конфликта Киева с Вашингтоном ряды европейских сторонников военного спонсирования Украины редеют на глазах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еврочиновники не договорились о выделении нового транша. Лидеры стран Евросоюза приостанавливают разработку пакета военной помощи Украине на сумму в 20 миллиардов евро, который предлагала глава евродипломатии Кая Каллас.

Причиной стало несогласие венгерской стороны. После того как Будапешт наложил вето на предыдущую версию документа, из текста исчез пункт о новых поставках военной помощи Украине. Перед этим председатель Евросовета Антониу Кошта написал письмо венгерскому премьеру Виктору Орбану, в котором признал свое поражение в попытках заставить членов ЕС подумать о новой финансовой инъекции для Киева.

Учитывая паузу, образовавшуюся после приостановки поставок вооружений Украине со стороны Соединенных Штатов, очень маловероятно, что поддержка от Евросоюза сможет заполнить этот вакуум. В условиях нового миропорядка Киев продолжает стремительно терять союзников, что может стать фатальным для украинского режима.