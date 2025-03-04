Брюссель не намерен сворачивать с военных рельс. Транши для Киева прекрасным образом превращаются в совсем не элегантные и якобы оборонные национальные бюджеты. Такой вот круговорот денег в Евросоюзе получается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тратить есть на что. Так, в Норвегии проходят масштабные учения НАТО, в которых принимают участие около 10 тысяч военнослужащих. Боевые маневры стали уже традицией для стран Альянса, королевство минимум дважды за год организует подобные сборы.

В учениях, которые продлятся 10 дней, принимают участие военные из Норвегии, Канады, Финляндии, Германии, Нидерландов, Великобритании и Соединенных Штатов. Основные боевые действия будут развернуты на севере страны. Ко всему прочему союзные силы будут действовать на море и в воздухе. По словам представителей блока, страны НАТО отрабатывают усиление обороны северного фланга Арктики. Но, находясь в иллюзии мнимой угрозы со стороны Москвы и Минска, западные чиновники погрязли в военных амбициях, позабыв о нуждах собственных граждан.